Cina: modello innovativo di promozione dello sviluppo rurale nel Sichuan (2)

GUANGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xie Aijun, segretario di Partito del villaggio di Xinghua, presenta i prodotti locali prima di una sessione di live streaming in un parco industriale digitale nella contea di Cangxi della città di Guangyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 12 dicembre 2025. La contea di Cangxi ha messo a punto un modello innovativo per promuovere lo sviluppo rurale, che integra cooperative agricole familiari, piattaforme di live streaming e attività di marketing online e offline. In particolare, i segretari di Partito dei villaggi della contea stanno portando avanti delle sessioni di promozione dell’e-commerce, guidando le vendite delle specialità locali in tutto il Paese per migliorare in modo significativo il reddito degli agricoltori locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).