PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è desiderosa di collaborare con gli Stati Uniti per attuare fedelmente le importanti intese comuni raggiunte dai due capi di Stato, affinché le relazioni tra i due Paesi possano concretamente stabilizzarsi e migliorare, a maggior beneficio di entrambe le Nazioni e del mondo intero. Lo ha dichiarato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni a Pechino durante un incontro con una delegazione di senatori statunitensi in visita, guidata da Steve Daines.

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