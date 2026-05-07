ROMA (ITALPRESS) – L’Iran dovrebbe fornire entro poche ore la propria risposta alla proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito di ritenere “vicino” un’intesa con Teheran. Secondo quanto riferito da un alto funzionario regionale ad al Arabiya, Teheran sta esaminando il documento consegnatole oggi.

La proposta statunitense, composta da 14 punti, è stata illustrata da fonti americane. Tra i principali elementi figurano: il riconoscimento formale da parte dell’Iran di non perseguire l’acquisizione di armi nucleari; lo smantellamento degli impianti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan; il congelamento delle attività di arricchimento dell’uranio per 20 anni; la consegna delle circa 400 kg di uranio altamente arricchito in suo possesso (la destinazione finale del materiale non è stata ancora specificata, anche se in passato la Russia si era detta disponibile a riceverlo).

Sul piano economico e navale, Washington si dichiara pronta a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani in cambio della revoca, da parte di Teheran, delle restrizioni di fatto imposte al transito nello Stretto di Hormuz. Le trattative proseguono in un quadro di forte tensione, con entrambe le parti che appaiono orientate a cercare una via d’uscita negoziata al conflitto.

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