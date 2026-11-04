Cina: ministro Esteri, lavoreremo con parti coinvolte per proficuo vertice APEC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per portare a termine con successo la fase finale dell'”Anno della Cina” nell’ambito dell’APEC 2026 e contribuire al conseguimento di risultati fruttuosi in occasione della prossima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC). Lo ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

La prossima riunione rappresenta un incontro importante che riguarda lo sviluppo futuro della regione dell’Asia-Pacifico, ha affermato Wang mentre co-presiedeva in videoconferenza la 37esima Riunione ministeriale dell’APEC con il ministro del Commercio Wang Wentao.

La Cina ospiterà la 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC a Shenzhen, nella Cina meridionale, a novembre di quest’anno, ospitando l’evento per la terza volta dopo Shanghai nel 2001 e Pechino nel 2014. Il tema del vertice di quest’anno è “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, mentre la Cina ha individuato nell’apertura, nell’innovazione e nella cooperazione le tre aree prioritarie per la cooperazione APEC di quest’anno.

Durante l'”Anno della Cina” dell’APEC si sono svolti con successo oltre 300 incontri ed eventi, che hanno prodotto una serie di risultati in materia di cooperazione, ha affermato Wang Yi.

(ITALPRESS).