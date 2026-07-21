Cina: ministro Esteri, fermo sostegno alla causa delle Nazioni Unite

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rispetta costantemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sostiene fermamente la causa dell’ONU, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro a Pechino con Carolyn Rodrigues-Birkett, rappresentante permanente della Guyana presso le Nazioni Unite e candidata alla carica di prossimo segretario generale dell’ONU.

Wang ha affermato che la Cina parteciperà alla selezione del prossimo segretario generale dell’ONU in modo responsabile e costruttivo, e che sostiene la scelta, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di un segretario generale che difenda la Carta dell’ONU, dimostri eccellenti capacità, agisca con equità e integrità e si assuma le proprie responsabilità con impegno.

(ITALPRESS).