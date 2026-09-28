Cina: ministro Ambiente, continua a crescere lo slancio dello sviluppo verde

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo slancio dello sviluppo verde in Cina continua a crescere nel quadro della trasformazione accelerata del Paese. Lo ha dichiarato ieri il ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente Huang Runqiu.

Huang ha rilasciato queste dichiarazioni durante la cerimonia di apertura dell’assemblea generale annuale 2026 del Consiglio cinese per la cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo (CCICED).

Mentre una nuova ondata di rivoluzione tecnologica e trasformazione industriale accelera e registra progressi decisivi, le tecnologie digitali e intelligenti si integrano sempre più profondamente con lo sviluppo verde, creando nuove opportunità per affrontare le sfide globali, ha affermato.

La comunità internazionale esprime richieste sempre più pressanti e aspirazioni sempre più forti in materia di solidarietà, cooperazione e sviluppo verde, ha osservato Huang.

La Cina segue con fermezza un percorso che dà priorità alla tutela ecologica e allo sviluppo verde, promuovendo in modo coordinato la riduzione delle emissioni di carbonio e dell’inquinamento, l’espansione delle aree verdi e la crescita economica, e rafforzando costantemente le basi ecologiche di uno sviluppo di alta qualità, ha dichiarato il ministro.

Con le proprie azioni, la Cina promuove la cooperazione globale per l’ambiente e lo sviluppo verde ed è sempre stata un attore impegnato e un importante contributore allo sviluppo ecologico globale, ha aggiunto.

Finora la Cina ha realizzato il più grande sistema al mondo per la generazione di energia elettrica pulita e il più grande sistema di produzione dell’acciaio. La capacità installata da fonti rinnovabili rappresenta oltre il 60% della capacità installata totale del Paese e quasi quattro chilowattora su dieci consumati in Cina provengono da fonti verdi.

Nel 2025, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno entrambe superato i 16 milioni di unità, collocando il Paese al primo posto nel mondo per l’undicesimo anno consecutivo. Le industrie verdi e a basse emissioni di carbonio sono diventate un nuovo motore della crescita economica. Nel primo semestre di quest’anno, la produzione di elettricità da carbone ha rappresentato per la prima volta meno del 50% della produzione elettrica totale.

Fondato nel 1992, il CCICED è un organo consultivo politico di alto livello e una piattaforma di scambio bidirezionale nel campo dell’ambiente e dello sviluppo. Il tema dell’assemblea generale annuale di quest’anno è “Cooperazione pragmatica e innovativa, progredire insieme verso lo sviluppo verde”.

(ITALPRESS).