Cina: progetto sostenuto dal Paese aiuta a migliorare condizioni vita in Sudan

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Per le famiglie che vivono in mezzo al conflitto, anche un piccolo aiuto può fare una grande differenza.

Liang Xiao ne ha avuto una prova concreta nel suo lavoro con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), con sede a Roma. Qui, ha contribuito a coordinare un progetto di riduzione della povertà e assistenza agricola nello Stato del Mar Rosso, in Sudan.

Sostenuto dalla Cina e avviato a Suakin nel maggio 2025, il progetto fornisce assistenza indispensabile alle comunità locali e le sostiene nella costruzione di mezzi di sussistenza più sostenibili. Finora ne hanno beneficiato oltre 40.000 persone, tra cui una famiglia dello Stato del Mar Rosso che viveva allevando pecore.

Anni di siccità avevano impoverito i pascoli locali e reso sempre più difficile reperire foraggio per il bestiame. Il conflitto ha aggravato la situazione, ostacolando i mercati e i mezzi di sussistenza. Quando non ha più potuto permettersi di comprare mangime, la famiglia ha dovuto nutrire le pecore con steli di sorgo e altri residui delle coltivazioni.

Grazie al progetto, la famiglia ha ricevuto 100 chili di mangime concentrato, affinché le pecore potessero produrre latte per i bambini. L’eventuale latte in eccesso poteva essere venduto al mercato locale, garantendo un piccolo reddito alla famiglia.

“Quello che può sembrare solo un sacco di semi o di mangime può apparire insignificante a molti di noi”, ha riferito Liang a Xinhua. “Ma per una famiglia colpita da un conflitto può rappresentare una svolta, aiutandola a riprendere la produzione, migliorare le proprie condizioni di vita e ritrovare fiducia nel futuro”.

Il progetto si è concentrato anche sul sostegno alle donne. Secondo Liang, ha fornito piccole unità frigorifere a 200 donne che si guadagnano da vivere vendendo pesce. In questo modo possono mantenerlo fresco più a lungo e venderlo anche in località più lontane.

Il progetto ha inoltre insegnato alle donne a realizzare reti da pesca, offrendo loro un’ulteriore competenza e una potenziale nuova fonte di reddito.

“Il progetto non mi ha dato soltanto una rete da pesca. Mi ha dato dignità”, ha affermato una delle donne.

Molti di questi progetti, ha spiegato Liang, sono “piccoli ma incisivi”. Anziché puntare su grandi opere infrastrutturali, rispondono a esigenze concrete dell’agricoltura e della vita quotidiana, tra cui materiali per la produzione, formazione tecnica e sostegno ai mezzi di sussistenza.

Realizzare il progetto in Sudan è stato tutt’altro che facile. Il conflitto in corso ha ostacolato i trasporti e i mercati, facendo lievitare i costi di approvvigionamento, mentre le differenze nelle pratiche sociali e culturali locali hanno posto ulteriori sfide. I gruppi di lavoro hanno dovuto adeguare i propri piani, trovare modi alternativi per consegnare le forniture e collaborare strettamente con le organizzazioni locali per assicurarsi che gli aiuti raggiungessero chi ne aveva bisogno.

“La Cina dispone di risorse finanziarie, tecnologia ed esperienza nello sviluppo che possono contribuire a soddisfare le esigenze dei Paesi in via di sviluppo”, ha affermato Liang. “La FAO offre una piattaforma per metterle in relazione”.

“Speriamo che più persone possano beneficiare di questi progetti e che essi contribuiscano a migliorare la produzione, l’alimentazione, l’ambiente e la vita delle persone”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).