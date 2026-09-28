ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà presente al Salone Nautico di Genova nel PAD B con una ricca proposta che unisce prodotto, innovazione, esperienze di navigazione e un importante anniversario: i 50 anni di Suzuki Italia. In esposizione la gamma completa dei fuoribordo Suzuki, 7 tender Suzukino, le tecnologie Suzuki e gli strumenti Raymarine integrati, oltre a 7 imbarcazioni disponibili per le prove in banchina. Le Federazioni sportive FIPSAS e FIC, saranno presenti con un’esperienza interattiva dedicata alle rispettive discipline sportive. Sabato 3 ottobre appuntamento sullo stand con alcuni rappresentanti delle due Federazioni. Suzuki sarà presente al Salone Nautico, PAD B, con una proposta completa che comprende la gamma dei fuoribordo, i tender Suzukino, le tecnologie dedicate alla propulsione e alla gestione di bordo, gli strumenti Raymarine integrati, i prodotti Motul per la manutenzione, 7 imbarcazioni disponibili per le prove in acqua e una serie di appuntamenti dedicati allo sport. All’interno dello stand sarà esposta la gamma completa dei fuoribordo Suzuki, dalle motorizzazioni portatili che partono dal 2,5 cv, fino ai modelli di maggiore potenza, con il top di gamma DF350AMD. Tra i fuoribordo presenti ci sarà anche la Stealth Line, caratterizzata dalla livrea Matte Black e disponibile su diverse motorizzazioni della gamma.

L’esposizione permetterà inoltre di conoscere alcune delle tecnologie adottate sui fuoribordo Suzuki. Tra queste il sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn), che gestisce la miscela aria-carburante in funzione delle condizioni di utilizzo consentendo un risparmio di carburante del 14% in meno rispetto a un pari modello senza dispositivo, e #afferrailmare (Suzuki Dual Prop) il sistema a doppia elica controrotante utilizzato sulle motorizzazioni top di gamma, che contribuisce a migliorare la stabilità e il controllo dell’imbarcazione, favorendo inoltre un ingresso in planata più rapido, anche su scafi di dimensioni e peso elevati. Saranno inoltre presenti soluzioni per il controllo elettronico del motore e dell’imbarcazione, tra cui Drive by Wire, Steer by Wire e Joystick. Nello stand troverà spazio anche #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), il sistema che utilizza l’acqua aspirata dal motore per raccogliere le microplastiche presenti nello strato superficiale dell’acqua durante il normale funzionamento del fuoribordo.

La sezione dedicata alla tecnologia comprenderà gli strumenti Raymarine di ultima generazione Axiom2 in 7, 9 e 12 pollici, utilizzati per l’integrazione tra motore ed elettronica di bordo.

L’integrazione consente di visualizzare sui display multifunzione le principali informazioni relative al funzionamento del fuoribordo Suzuki insieme ai dati di navigazione, riunendo in un’unica interfaccia le informazioni provenienti dal motore e dagli strumenti di bordo.

Sarà presente anche Motul, partner di Suzuki per il settore dei lubrificanti. Una collaborazione duratura nel tempo che comprende prodotti destinati alla manutenzione dei fuoribordo Suzuki, tra cui lubrificanti specifici per motori marini e piedi. Motul dispone infatti di una gamma denominata Suzuki Marine, con prodotti sviluppati per i fuoribordo Suzuki. La presenza di Raymarine e Motul consentirà quindi di presentare, accanto ai motori, due aspetti legati al loro utilizzo: la gestione delle informazioni di bordo e la manutenzione.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

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