L’Egitto ha accolto 13,6 milioni di turisti dall’inizio del 2026, obiettivo 20 milioni entro fine anno

L CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto ha accolto 13,6 milioni di turisti dall’inizio dell’anno alla metà di settembre, mentre il governo punta a raggiungere quota 20 milioni entro la fine del 2026. Lo ha riferito il quotidiano egiziano Al Shorouk, citando dichiarazioni del ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, a margine del Forum Al Ahram sul turismo, ospitato dal Museo nazionale della civiltà egiziana al Cairo.

Fathy ha sottolineato che la diversificazione dell’offerta turistica rappresenta uno dei principali punti di forza della destinazione egiziana, evidenziando le potenzialità del turismo culturale, balneare, ricreativo e desertico.

Il ministro ha inoltre illustrato gli sforzi per modernizzare la promozione turistica attraverso le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale e ha sottolineato la necessità di attrarre ulteriori investimenti, in particolare nel settore alberghiero, per aumentare la capacità ricettiva e sostenere la crescita prevista degli arrivi.

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