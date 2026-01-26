Cina: ministero Turismo, nel 2025 effettuati da residenti 6,52 mld di viaggi interni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I cittadini cinesi hanno effettuato 6,52 miliardi di viaggi interni nel 2025, con un aumento del 16,2% rispetto all’anno precedente, come dichiarato lunedì dal ministero della Cultura e del Turismo.
Secondo il ministero, nel 2025 la spesa per il turismo interno sostenuta dai cittadini cinesi ha raggiunto i 6.300 miliardi di yuan (circa 900 miliardi di dollari), in aumento del 9,5% rispetto al 2024.
(ITALPRESS).
