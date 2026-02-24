Cina: ministero Esteri “Sosteniamo tutti gli sforzi per la pace in Ucraina”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato che “la posizione della Cina sulla situazione in Ucraina è stata coerente e chiara” e che “la Cina sostiene tutti gli sforzi per la pace.

Mao ha anche detto che che “il dialogo e i negoziati restano l’unico percorso praticabile per risolvere la questione”, aggiungendo che “di recente si è finalmente aperta una porta al dialogo sulla situazione in Ucraina” e che “tutte le parti mantengono aperti i colloqui”.

“Si auspica che tutte le parti colgano l’opportunità per raggiungere un accordo di pace completo, duraturo e vincolante” ha proseguito, affermando che “la Cina è desiderosa di lavorare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della risoluzione politica della crisi”.

