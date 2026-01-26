PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone fermamente alle parole di alcuni politici statunitensi sulle interazioni tra Pechino e i Paesi dell’America centrale. Lo ha dichiarato lunedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante una conferenza stampa.

Guo ha formulato queste osservazioni in risposta alla visita di una delegazione statunitense nei Paesi dell’America centrale, guidata dal rappresentante statunitense del Michigan John Moolenaar, durante la quale il politico ha formulato commenti ritenuti diffamatori dalla Cina.

“Tali osservazioni sono palesi bugie e falsità, non sono altro che lo specchio dei loro stessi pregiudizi ideologici e della mentalità da Guerra Fredda”, ha affermato Guo.

Il portavoce ha osservato che la Cina ha sempre aderito ai principi del rispetto reciproco, dell’uguaglianza, del mutuo beneficio, dell’apertura, dell’inclusività e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel portare avanti una collaborazione amichevole con i Paesi dell’America centrale, che ha prodotto benefici tangibili per le popolazioni locali ed è stata accolta favorevolmente dalle nazioni interessate.

“Esortiamo i politici statunitensi a smettere di manipolare le questioni legate alla Cina e a portare maggiori contributi allo sviluppo e alla prosperità della regione”, ha affermato Guo.

(ITALPRESS).