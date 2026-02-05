Cina: minerali critici, portavoce Esteri “Necessario ambiente internazionale inclusivo”

PECHINO (CINA) (XINHUA) – “La Cina si oppone a qualsiasi Paese che turbi l’ordine economico e commerciale internazionale attraverso le regole dei ‘piccoli circoli'”, ha dichiarato giovedì un portavoce del ministero degli Esteri, in risposta a una domanda correlata alla cosiddetta alleanza dei minerali critici “voluta dagli Stati Uniti”.

Il portavoce Lin Jian ha rilasciato le dichiarazioni durante una conferenza stampa, aggiungendo che “sostenere un ambiente commerciale internazionale aperto, inclusivo e universalmente vantaggioso è nell’interesse comune di tutti i Paesi”.

Lin ha affermato che “tutte le parti hanno la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel mantenimento della stabilità e della sicurezza delle catene globali di produzione e approvvigionamento dei minerali critici”.

(XINHUA).