SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Gruppo Michelin ha inaugurato venerdì a Shanghai la sua prima “fabbrica del futuro” globale, con un investimento complessivo di 3 miliardi di yuan (circa 425 milioni di dollari). Il nuovo stabilimento è dotato di sistemi produttivi avanzati e flessibili, progettati per servire il mercato cinese in rapida espansione dei veicoli a nuova energia(NEV).

Il colosso globale degli pneumatici è entrato per la prima volta nel mercato cinese negli anni ’80 e da allora ha assistito alla rapida crescita del settore automobilistico del Paese e ai progressi della tecnologia NEV. Oggi Michelin detiene oltre il 30% del mercato cinese degli pneumatici NEV di fascia alta e rifornisce numerose case automobilistiche nazionali.

Equipaggiata con i più moderni macchinari Michelin, la “fabbrica del futuro” può produrre uno pneumatico ogni 36 secondi e gestire ordini anche di sole 100 unità. Circa il 70% della produzione sarà destinato ai NEV, mentre il ciclo dall’ordine alla consegna è stato ridotto da 10 a cinque giorni. L’espansione aggiungerà 1 milione di pneumatici alla capacità annuale dell’impianto, portando la produzione totale da 8,5 a 9,5 milioni di unità all’anno.

La struttura punta a integrare capacità manifatturiere all’avanguardia con un forte impegno per la sostenibilità. Secondo l’azienda, utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione della produzione e opera interamente con energia rinnovabile, applicando pratiche verdi lungo tutta la catena produttiva.

La fabbrica del futuro rappresenta un passo chiave nell’impegno di lungo periodo di Michelin in Cina, a sostegno di una crescita di alta qualità e della transizione verde, ha dichiarato Matthew Ye, presidente e CEO di Michelin Greater China & Mongolia, durante la cerimonia di inaugurazione.

(ITALPRESS).