Cina: medicina tradizionale e turismo si incontrano nel resort Hongjitang (3)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice registra un video mostrando gli oggetti esposti in un museo sulla medicina presso il Resort culturale e turistico di medicina tradizionale cinese di Hongjitang a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 24 agosto 2026.

Fondato nel 1907, il gruppo farmaceutico Shandong Hongjitang Co., Ltd. si dedica alla missione di tramandare l’essenza della fabbricazione di prodotti legati alla medicina tradizionale cinese (MTC) e di diffonderne la cultura. Il gruppo ha realizzato il resort, che offre visite didattiche e attività ricreative. Durante le visite turistiche, i visitatori possono osservare il processo di fabbricazione dei prodotti e sperimentare autonomamente la preparazione di bevande a base di erbe nelle sale dimostrative.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)