Cina: medicina tradizionale e turismo si incontrano nel resort Hongjitang (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori assaggiano il caffè ejiao presso il Resort culturale e turistico di medicina tradizionale cinese di Hongjitang a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 24 agosto 2026. La gelatina di pelle d’asino, conosciuta in cinese come ejiao, è un prodotto della medicina tradizionale cinese e un alimento salutistico.

Fondato nel 1907, il gruppo farmaceutico Shandong Hongjitang Co., Ltd. si dedica alla missione di tramandare l’essenza della fabbricazione di prodotti legati alla medicina tradizionale cinese (MTC) e di diffonderne la cultura. Il gruppo ha realizzato il resort, che offre visite didattiche e attività ricreative. Durante le visite turistiche, i visitatori possono osservare il processo di fabbricazione dei prodotti e sperimentare autonomamente la preparazione di bevande a base di erbe nelle sale dimostrative.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)