Cina: Medaglia dell’amicizia conferita a 50 esperti stranieri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha conferito a 50 esperti stranieri la Medaglia dell’amicizia del governo cinese 2026 per il loro eccezionale contributo allo sviluppo del Paese.

La consigliera di Stato cinese Shen Yiqin si è congratulata con gli esperti durante una cerimonia tenutasi presso la Grande Sala del Popolo a Pechino.

L’economia cinese si sta orientando verso una crescita di alta qualità e guidata dall’innovazione, infondendo nel mondo quella certezza di cui ha grande bisogno, ha dichiarato Shen, sottolineando che gli esperti stranieri svolgono un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e sociale della Cina e nel rafforzare gli scambi amichevoli e la cooperazione tra la Cina e gli altri Paesi.

Shen ha invitato un maggior numero di esperti stranieri a lavorare con il popolo cinese per creare un futuro migliore nel processo di modernizzazione della Cina, raggiungere nuovi traguardi nella scienza e impegnarsi per il benessere dell’umanità.

La consigliera ha aggiunto che il Paese fornirà un solido sostegno ai talenti stranieri che cercano uno sviluppo stabile e a lungo termine nel Paese.

(ITALPRESS).