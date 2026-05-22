Cina: marchi di tè uniscono bevande e MTC per rispondere ai gusti dei giovani (3)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune clienti degustano bevande al tè nel nuovo stile cinese in un negozio specializzato nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 22 aprile 2026.

A Huangshan, luogo d’origine di celebri varietà di tè come il Huangshan Maofeng, il Taiping Houkui e il tè nero di Qimen, le bevande al tè in stile cinese sono diventate negli ultimi anni una nuova tendenza. Wang Sun, fondatrice della scuola di Demingshe, guida dal 2021 la ricerca e la promozione di queste bevande. Pensati per rispondere alla domanda dei giovani per stili di vita più sani, i marchi che uniscono tè e medicina tradizionale cinese (MTC) sono diventati popolari tra le nuove generazioni.

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(ITALPRESS).