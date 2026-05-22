Libano, 4 morti e 2 feriti in un attacco contro un centro medico

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di 4 morti e 2 feriti il bilancio di un attacco aereo condotto da Israele contro una postazione dell’autorità sanitaria islamica nella città di Hanawiya, nel distretto di Tiro. Lo riferisce l’Agenzia nazionale di stampa del Libano (Nna).

UCCISI 2 UOMINI ARMATI VICINO AL CONFINE

Due sospetti armati sono stati uccisi dopo essersi avvicinati al confine con Israele dal Libano meridionale, secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Secondo l’esercito, i militari hanno notato movimenti sospetti dei due uomini armati a centinaia di metri dal confine e li hanno quindi uccisi in un raid aereo.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).