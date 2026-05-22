Libano, 4 morti e 2 feriti in un attacco contro un centro medico

LIBAN, Sir al Gharbiye, 9 mars 2026. Village de Sir el Gharbiye, a 11km de Nabatiye, le lendemain de deux frappes israeliennes qui ont fait 17 morts, dont 5 jeunes filles, 5 jeunes garçons, 2 enfants de moins de 10 ans et 5 hommes. Le village se situe au Nord du fleuve Litani, et ne fait donc pas partie de la zone ou Israel a annonce viser des objectifs militaires. Les frappes ont ete effectuees sans avertissement prealable. Site de la premiere frappe, ou 14 personnes de la famille Maatouq sont mortes lorsque une bombe a frappe un immeuble de 3 etages. LEBANON, Sir el Gharbiye, march 9th, 2026. Village of Sir el Gharbiye, 11km away from Nabatieh, the day following two Israeli strikes which left 17 dead, including 5 young women, 5 young boys, 2 children below 10 and 5 men.//CUAUCHARLES_Sipa.25785/Credit:Charles Cuau/SIPA/2603101414

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di 4 morti e 2 feriti il bilancio di un attacco aereo condotto da Israele contro una postazione dell’autorità sanitaria islamica nella città di Hanawiya, nel distretto di Tiro. Lo riferisce l’Agenzia nazionale di stampa del Libano (Nna).

UCCISI 2 UOMINI ARMATI VICINO AL CONFINE

Due sospetti armati sono stati uccisi dopo essersi avvicinati al confine con Israele dal Libano meridionale, secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Secondo l’esercito, i militari hanno notato movimenti sospetti dei due uomini armati a centinaia di metri dal confine e li hanno quindi uccisi in un raid aereo.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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