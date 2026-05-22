L’Erc approda in Scandinavia, a Karlstad tocca alle gomme Scorpion

ROMA (ITALPRESS) – Il campionato Europeo di rally (Erc) approda a Karlstad, in Svezia, per il secondo evento stagionale e per una delle gare più difficili e iconiche dell’intero panorama rallistico. A caratterizzare il rally svedese sono le alte velocità e i fondi molto scivolosi, sui quali Pirelli si è imposta negli ultimi tre anni accompagnando alla vittoria il campione di casa Oliver Solberg, nel 2023 e nel 2024 su Skoda Fabia, ed Eyvind Brynildsen, nel 2025 su Toyota Yaris. Oltre ai numerosi piloti locali, gli equipaggi iscritti al rally sono più di 60, tra cui Andrea Mabellini su Lancia Ypsilon, Teemu Suninen e Mikko Heikkila, emtrambi su Skoda Fabia, tutti equipaggiati con pneumatici Pirelli.

“Il Rally di Scandinavia è uno degli appuntamenti più spettacolari dell’intera stagione rallistica internazionale e non delude mai – commenta Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli – Anche quest’anno il percorso è molto impegnativo, con terreni insidiosi anche per i piloti più esperti e condizioni meteorologiche ancora più imprevedibili, considerata la fredda primavera che stiamo vivendo. I nostri equipaggi potranno contare sulla gamma Scorpion, che anche su questi fondi stradali si è sempre dimostrata performante e affidabile”.

Per affrontare le 17 prove speciali e i circa 180 chilometri cronometrati, Pirelli mette a disposizione dei propri piloti le due versioni più morbide della nuova linea di gomme gravel Scorpion, la AT, al debutto nel campionato europeo: AT6 soft e AT8 Super soft. Il regolamento prevede che ciascun equipaggio possa utilizzare complessivamente fino a 16 pneumatici, compresi quelli scelti per le qualifiche. Il Rally di Scandinavia ospita anche il secondo round stagionale dell’M-Sport Fiesta Rally3 Trophy, fornito in esclusiva da Pirelli. Le vetture del Trophy saranno equipaggiate con le Scorpion K6A soft e K8B supersoft.

-Foto IPA Agency-

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