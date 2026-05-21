Malta sostiene la roadmap dell’Onu nei colloqui sulla Libia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ambasciatore di Malta in Libia, Franklin J. Aquilina, ha partecipato insieme agli altri ambasciatori dell’Unione europea nel Paese a un incontro di alto livello con la Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite e Capo della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Hanna S. Tetteh. L’incontro si è concentrato sugli sforzi internazionali in corso per sostenere la stabilità politica e la riconciliazione in Libia, in un contesto segnato da rinnovati appelli a favore di un processo politico unificato.

Nel corso dei colloqui, l’Ambasciatore Aquilina ha ribadito il forte sostegno di Malta agli sforzi di mediazione guidati dalle Nazioni Unite, finalizzati a promuovere la pace e la stabilità a lungo termine nel Paese nordafricano. Ha inoltre confermato il sostegno di Malta all’attuazione della roadmap dell’Unsmil, che mira a promuovere il dialogo nazionale, rafforzare le istituzioni e favorire un processo politico inclusivo. L’incontro ha evidenziato il costante impegno dell’Unione europea nel collaborare strettamente con le Nazioni Unite e con le parti libiche per contribuire al ripristino della stabilità e della governance democratica in Libia.

– foto Ambasciata Maltese in Libia –

(ITALPRESS).