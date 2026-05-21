ROMA (ITALPRESS) – Le autorità di Israele avvieranno oggi i procedimenti di espulsione per le centinaia di attivisti arrestati a inizio settimana a bordo della Global Sumud Flotilla diretta nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano Haaretz. I detenuti sono stati trasferiti dal porto di Ashdod al carcere di Ketziot, dove le udienze dovrebbero iniziare questa mattina.

Tutti i partecipanti alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l’imbarco sui charter Turkish. I funzionari dell’Ambasciata a Tel Aviv hanno seguito le procedure per l’assistenza del caso presso la struttura di Ketziot e sono presenti in aeroporto. Lo fa sapere in una nota la Farnesina.

DEPUTATO M5S CAROTENUTO E GIORNALISTA MANTOVANO RIENTRATI IN ITALIA

Il deputato M5s Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovano, che facevano parte della Flottilla diretta a Gaza, sono atterrati a Fiumicino provenienti da Israele via Atene. Carotenuto e Mantovano erano a bordo di una imbarcazione della Flotilla diretta a Gaza, abbordati dalla marina israeliana. “Abbiamo subito violenze fisiche” ha spiegato Mantovano intervistato dai media all’uscita dal gate.

POLONIA, NUOVA ZELANDA E AUSTRALIA CONVOCANO AMBASCIATORE ISRAELE

Australia, Polonia e Nuova Zelanda si aggiungono alla lista di Paesi che hanno convocato l’ambasciatore di Israele nelle rispettive capitali per protestare contro il video in cui il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, irride gli attivisti della Global Sumud Flotilla in stato di fermo. Il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters ha scritto sul suo account X: “L’anno scorso abbiamo vietato l’ingresso nel nostro territorio al ministro Ben Gvir: la sua condotta con gli attivisti della flottiglia giustifica la decisione presa. Wellington si aspetta che Israele rispetti i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale”.

– foto IPA Agency –

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