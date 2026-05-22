ROMA (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) e il Centro Studi Americani (CSA) hanno firmato, a Roma, un accordo di collaborazione strategica volto a rafforzare ulteriormente i legami culturali, accademici e istituzionali tra gli Stati Uniti e l’Italia. L’obiettivo condiviso è la creazione di un ponte bilaterale sempre più solido, capace di favorire il dialogo transatlantico attraverso iniziative congiunte, programmi di scambio e attività di ricerca.

Al centro dell’accordo c’è la promozione della ricerca e del dialogo tramite il coordinamento di iniziative di leadership intellettuale e dibattiti pubblici dedicati alle relazioni tra Stati Uniti e Italia, allo sviluppo economico, alla diplomazia culturale e ai valori democratici. La cooperazione è pensata per tradursi direttamente in scambi culturali e accademici finalizzati a valorizzare il meglio di entrambi i Paesi, incoraggiando la partecipazione di accademici, leader politici, dirigenti d’azienda, giornalisti e rappresentanti del mondo culturale a programmi condivisi, conferenze, mostre e simposi.

Un pilastro fondamentale della collaborazione riguarda lo sviluppo dei giovani talenti. Consapevoli dell’importanza di investire nella nuova generazione, le due organizzazioni si sono impegnate a esplorare la creazione di borse di studio, programmi educativi, tirocini, fellowship e iniziative di mentoring per sostenere i futuri leader degli affari transatlantici e degli studi italoamericani. Per tradurre queste intenzioni in azioni concrete, NIAF e CSA si sono impegnate a organizzare o sostenere almeno un’iniziativa congiunta di ampia portata ogni anno.

– Foto ufficio stampa NIAF –

(ITALPRESS).