Pellegrini arrivano in Arabia Saudita da Usa, India e Italia

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Numerosi ospiti del Programma “Custode delle Due Sacre Moschee per il Hajj, l’Umrah e la Visita” in Arabia Saudita hanno espresso gratitudine alla leadership saudita per l’ospitalità e l’organizzazione che hanno reso possibile un’esperienza di fede unica. Lo riporta una testimonianza dell’agenzia di stampa saudita “SPA”. “Dal momento dell’arrivo, tutto è stato curato nei minimi dettagli”, ha dichiarato il pellegrino Majdi Mustafa Harazi dagli Stati Uniti. Per lui, partecipare al Hajj grazie al programma rappresenta “un momento storico indimenticabile”, il coronamento del sogno di compiere il quinto pilastro dell’Islam. Dal suo canto, il pellegrino indiano Mohammed Hafez Abu Talha ha manifestato “una gioia immensa” per aver potuto visitare il Regno e adempiere ai riti del Hajj. Ha elogiato in particolare la semplificazione delle procedure di arrivo, l’ospitalità generosa e l’assistenza continua ricevuta fin dal primo istante.

L’italiano Mohammed Luqman Luca ha sottolineato come il programma incarni “il nobile messaggio del Regno nel servire i musulmani di tutto il mondo”. “L’alto livello di organizzazione, i servizi di eccellenza e l’attenzione costante alle esigenze dei pellegrini sono davvero impressionanti”, ha aggiunto, invocando benedizioni per la leadership saudita “per le opere grandiose compiute a servizio dell’Islam e dei musulmani”. I pellegrini hanno unanimemente evidenziato la qualità dell’organizzazione, la fluidità delle procedure e la calorosa accoglienza, che proiettano “l’immagine luminosa” del Regno nel servire i fedeli e i Luoghi Santi. Il Programma “Custode delle Due Sacre Moschee per il Hajj e l’Umrah”, gestito dal Ministero degli Affari Islamici, della Predicazione e dell’Orientamento, ospita quest’anno 2.500 pellegrini provenienti da 104 Paesi nel mondo.

– foto SPA –

(ITALPRESS).