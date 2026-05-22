Cina: marchi di tè uniscono bevande e MTC per rispondere ai gusti dei giovani (2)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una tazza di bevanda al tè nel nuovo stile cinese preparata da Wang Sun fotografata presso la scuola professionale di cerimonia del tè di Demingshe nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 24 aprile 2026.

A Huangshan, luogo d’origine di celebri varietà di tè come il Huangshan Maofeng, il Taiping Houkui e il tè nero di Qimen, le bevande al tè in stile cinese sono diventate negli ultimi anni una nuova tendenza. Wang Sun, fondatrice della scuola di Demingshe, guida dal 2021 la ricerca e la promozione di queste bevande. Pensati per rispondere alla domanda dei giovani per stili di vita più sani, i marchi che uniscono tè e medicina tradizionale cinese (MTC) sono diventati popolari tra le nuove generazioni.

-Foto Xinhua-

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