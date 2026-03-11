Cina: Macao istituisce quattro laboratori statali chiave

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La regione amministrativa speciale (SAR) cinese di Macao ha istituito quattro laboratori statali chiave, che coprono la medicina tradizionale cinese, la microelettronica, l’Internet delle cose per le smart city e le scienze lunari e planetarie, ha affermato oggi una consigliera politica nazionale.

Facendo affidamento sulle università e sui laboratori statali chiave, e attraverso la partecipazione a importanti progetti nazionali, Macao ha formato una schiera di giovani scienziati e ha attirato un numero crescente di ricercatori di livello mondiale nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, ha affermato Chen Ji Min, vice presidente del consiglio della Macao University of Science and Technology, che si trova a Pechino per partecipare alla quarta sessione del 14° Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

Dal suo ritorno alla madrepatria, nel 1999, la SAR di Macao ha posto l’accento sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica nell’istruzione superiore, ha riferito Chen ai media a margine della sessione.

Durante questo periodo, il numero di studenti iscritti alle università di Macao è cresciuto da 8.000 a oltre 62.000, mentre il personale di ricerca universitario è aumentato da 13 a 1.773, con un incremento di 136 volte. Oltre 9.000 studenti universitari e laureati si specializzano in discipline scientifiche e tecnologiche, ha affermato Chen.

“Macao si sta trasformando in un hub internazionale per i migliori talenti, riunendo competenze globali e collegando l’innovazione collaborativa nazionale e internazionale”, ha aggiunto la vice presidente.

(ITALPRESS).