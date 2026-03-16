Cina: Lu Jiande erede della porcellana a guscio d’uovo di Jingdezhen (3)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lu Jiande sistema la struttura ceramica di una ciotola in porcellana a guscio d’uovo a Jingdezhen, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 10 marzo 2026. La porcellana a guscio d’uovo è rinomata per la sua struttura ceramica traslucida e sottile come carta. La sua produzione comporta oltre 40 meticolosi passaggi realizzati a mano. A Jingdezhen, la “capitale della porcellana” della Cina, l’artigiano 66enne Lu Jiande ha dedicato più di quattro decenni a padroneggiare questa lavorazione impegnativa. Da quando ha iniziato ad apprenderla nel 1980, Lu ha continuato ad affinare le sue tecniche. Di conseguenza, ha portato la percentuale di successo delle sue opere da appena l’1% all’attuale 30%-40%. La sua competenza gli ha valso anche un riconoscimento internazionale. Lu ha ripetutamente battuto il Guinness World Record per le ciotole in porcellana a guscio d’uovo col “diametro più grande”, e le sue opere sono ora conservate in musei di tutta la Cina e del mondo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).