Cina: l’Opera di Pechino in scena a Vienna (2)

VIENNA (AUSTRIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni attori mettono in scena “La leggenda dell’arco di ferro”, un’opera del repertorio dell’Opera di Pechino, nell’ambito della rassegna 2026 di spettacoli di opera cinese “La leggenda dell’opera cinese”, a Vienna, in Austria, il 19 settembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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