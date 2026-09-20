Cina: allevamenti e turismo, cresce la filiera dell’ombrina gialla (3)

TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente di un’azienda ittica raccoglie un’ombrina gialla in un allevamento di acquacoltura nel distretto di Jiaojiang, nella città di Taizhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 16 settembre 2026. Negli ultimi anni, il distretto di Jiaojiang ha sviluppato il settore dell’ombrina gialla definendo standard per il prodotto a indicazione geografica, ampliando gli allevamenti di acquacoltura, promuovendo l’integrazione tra pesca e turismo e creando attrazioni turistiche collegate.Jiaojiang conta attualmente otto allevamenti di ombrine gialle, che coprono circa 4.900 mu (circa 327 ettari). Nel 2025, la produzione annua di ombrina gialla di Dachen nel distretto ha superato le 10.000 tonnellate, mentre il valore annuo della produzione dell’intera filiera ha raggiunto 1,1 miliardi di yuan (circa 164,2 milioni di dollari statunitensi).

-Foto Xinhua-

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