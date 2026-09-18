Russia, Putin “Con la crescita della Nato aumentano le minacce nei confronti di Mosca”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Il potere in Ucraina è stato usurpato da un piccolo gruppo di appropriatori e funzionari corrotti che hanno bisogno della guerra per rimanere al potere senza elezioni e continuare a creare le condizioni per derubare il proprio popolo, riempiendosi le tasche con il denaro degli sponsor, anche quelli europei”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo a una riunione della Commissione militare-industriale, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass. Putin ha quindi accusato la leadership di Kiev di utilizzare il conflitto per mantenere il potere e beneficiare dei finanziamenti provenienti dall’estero.

“Le minacce esterne alla Russia continuano a crescere. La Nato cresce, si espande ed è già entrata in altre regioni del mondo. Alcuni leader europei dichiarano apertamente che si stanno preparando alla guerra con la Russia”, ha aggiunto Putin. Secondo il presidente russo, dunque, “l’espansione dell’Alleanza atlantica rappresenta uno dei fattori alla base dell’aumento delle minacce esterne nei confronti di Mosca”.

Il nuovo programma statale russo per gli armamenti tiene conto dell’evoluzione della situazione internazionale, dell’esperienza maturata durante quella che Mosca definisce la “operazione militare speciale” in Ucraina e delle tendenze globali nello sviluppo delle tecnologie militari. Le principali direttrici del nuovo programma statale per gli armamenti sono state definite tenendo conto dello sviluppo della situazione globale e dell’esperienza dell’operazione militare speciale, così come delle tendenze globali nello sviluppo delle tecnologie militari”, ha affermato Putin.

Il presidente russo ha aggiunto che esercito e apparati di sicurezza dovranno essere in grado di “rispondere rapidamente ed efficacemente a potenziali minacce esterne”. “Diventeranno la base per lo sviluppo e la produzione su larga scala di armi e attrezzature moderne per equipaggiare il nostro esercito e le altre agenzie di sicurezza e di contrasto”, ha concluso Putin.

La triade nucleare resta una priorità nel nuovo programma statale russo per gli armamenti e rappresenta, secondo Vladimir Putin, una garanzia per la sovranità della Russia e per l’equilibrio delle forze a livello globale. “Tra le priorità assolute, come in precedenza, c’è il rafforzamento della triade nucleare, che resta una garanzia della sovranità del nostro Paese e svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio delle forze nel mondo”, ha affermato Putin.

“La leadership ucraina non ha fretta di tenere le elezioni, come è noto, e sta anche cercando di interferire con noi”, ha concluso.

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