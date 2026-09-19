SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Gli Houthi hanno annunciato di aver condotto oggi due operazioni militari contro “siti sensibili” nella capitale saudita Riad e contro un impianto petrolifero di Aramco a Yanbu. Lo riferisce un comunicato diffuso dal portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree. Secondo il comunicato, le due operazioni sono state condotte utilizzando “un gran numero di missili balistici e da crociera e droni”. Gli Houthi affermano che entrambe le operazioni hanno raggiunto gli obiettivi e provocato “incendi di vaste proporzioni” nei luoghi colpiti.

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