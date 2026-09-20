PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Organizzazione mondiale per l’alfabetizzazione scientifica ha debuttato oggi a Pechino.

Alla cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sull’alfabetizzazione scientifica 2026, l’organizzazione si è impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione, approfondire l’innovazione collaborativa e favorire un’interazione positiva tra scienza e tecnologia e società, per migliorare congiuntamente l’alfabetizzazione scientifica del pubblico e sostenere lo sviluppo positivo di una società intelligente.

In quanto organizzazione sci-tech internazionale, conta attualmente 32 membri fondatori provenienti da 21 Paesi di Asia, Europa, Sud America, Africa e Oceania.

L’organizzazione è stata costituita con il sostegno dell’Associazione cinese per la scienza e la tecnologia e registrata a Pechino nel giugno di quest’anno.

Con la crescente globalizzazione delle questioni sci-tech, il dialogo transfrontaliero e l’azione collaborativa sulla divulgazione scientifica sono diventati sempre più urgenti.

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato gli sforzi per promuovere la divulgazione scientifica. Nel 2025, la percentuale di cittadini cinesi con un’alfabetizzazione scientifica ha raggiunto il 16,74%, segnando un salto da un livello relativamente basso a un livello medio. Nel frattempo, il Paese ha partecipato attivamente alla cooperazione globale nella divulgazione scientifica, contribuendo a migliorare l’alfabetizzazione scientifica nelle regioni economicamente sottosviluppate e tra i gruppi demografici chiave.

Elies Molins, copresidente della Federazione mondiale dei lavoratori scientifici, ha affermato che l’alfabetizzazione scientifica è più cruciale che mai. Solo consentendo al pubblico di comprendere appieno sia il potenziale sia i rischi del progresso tecnologico si possono ridurre i rischi derivanti dalle nuove conoscenze, ha dichiarato.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).