Cina: lo studio cinematografico di Laoling stimola il turismo nello Shandong (1)

LAOLING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti assistono a uno spettacolo presso lo studio cinematografico di Laoling, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 25 agosto 2026. Lo studio, con i suoi set a tema, tra cui una replica in scala 1:1 della Chinatown di San Francisco del 1900 e il fiorente Mercato occidentale di Chang’an della dinastia Tang (618-907), è diventato un nuovo punto di riferimento per il cinema e un motore trainante dell’industria cinematografica per il turismo nella provincia dello Shandong. Qui sono state girate più di 50 produzioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)