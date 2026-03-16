Cina: l’hockey su ghiaccio paralimpico amplia gli orizzonti di vita di Qiu Dianpeng

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta paralimpico cinese di hockey su ghiaccio Qiu Dianpeng ha affermato che questo sport è stato un punto di svolta nella sua vita, aggiungendo che anni di allenamento con la nazionale lo hanno aiutato a crescere fino a diventare un giocatore più sicuro di sé alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

“Sono cresciuto molto da Pechino 2022”, ha riferito Qiu a Xinhua durante i Giochi. “A quel tempo, ero troppo timido per mostrare le mie vere capacità, ma ora posso fare molto meglio”.

Quattro anni fa, Qiu era il più giovane membro della squadra cinese alle Paralimpiadi di Pechino. A Milano-Cortina è emerso come una delle principali risorse offensive della squadra, segnando quattro gol in quattro partite.

Qiu ha dichiarato che i suoi progressi sono stati plasmati dagli allenatori e dai compagni con cui si allena e vive da anni, avendo trascorso spesso più tempo con loro che con la sua famiglia rimasta nella provincia dello Hebei.

“Gli allenatori si prendono molto cura di me e mi danno tante indicazioni”, ha dichiarato l’atleta, aggiungendo che lo spirito di sostegno reciproco della squadra lo ha ispirato.

Qiu ha perso l’uso di una gamba nel 2008, quando aveva sei anni, dopo non essere riuscito a scendere da uno scuolabus in movimento. Ha affermato di non aver mai nemmeno sentito parlare dell’hockey su ghiaccio paralimpico prima di essere indirizzato a una squadra locale dalla federazione delle persone con disabilità nel 2017.

“La prima volta che sono salito sul ghiaccio, non riuscivo nemmeno a mantenere l’equilibrio e continuavo a cadere”, ha affermato.

Tuttavia, ha deciso di perseverare, sostenendo che a 15 anni stava attraversando un periodo confuso dell’adolescenza e non sapeva ciò che il suo futuro avrebbe potuto riservargli.

L’hockey su ghiaccio paralimpico ha gradualmente trasformato la sua vita. Sebbene all’inizio trovasse questo sport difficile a causa dell’intenso contatto fisico, quello è presto diventato uno degli aspetti che più gli piacevano.

“Apprezzo il contatto fisico e il lavoro di squadra”, ha affermato il ragazzo. “È pieno di passione, entusiasmo ed energia. È il tipo di sport che entusiasma i giovani”.

Dopo oltre un anno di duro allenamento con la sua squadra locale, Qiu ha conquistato un posto nella nazionale nel 2019 con una serie di prestazioni di alto livello.

I lividi per gli scontri durante le partite sono ancora visibili sulle sue braccia, ma Qiu li ignora.

“Quando rappresento la Cina, mi sento così entusiasta che tutti gli sforzi e il dolore che ho affrontato sono valsi la pena”, ha affermato.

Al suo debutto paralimpico a Pechino 2022, Qiu ha segnato due volte, e la Cina ha chiuso al terzo posto. A Milano-Cortina, ha realizzato tre gol nella partita d’esordio della Cina e ha siglato un altro gol decisivo nel secondo incontro.

Ma il suo torneo si è interrotto venerdì contro il Canada, quando è stato atterrato in un duro scontro.

Il gioco è stato fermato per diversi minuti mentre il personale medico lo assisteva prima di portarlo via in barella. In seguito i dirigenti della squadra hanno affermato che aveva riportato una lussazione a una costola.

“L’hockey su ghiaccio paralimpico è diventato il punto di svolta della mia vita. Se non lo praticassi, forse ora starei semplicemente lavorando a casa per guadagnarmi da vivere”, ha dichiarato Qiu, aggiungendo che questo sport ha ampliato i suoi orizzonti e rafforzato il suo senso di responsabilità.

Ora uno dei giocatori più esperti della squadra, Qiu sta cercando di sostenere i compagni più giovani nello stesso modo in cui i giocatori anziani un tempo hanno sostenuto lui.

“Quando sono entrato in squadra all’inizio, i giocatori più grandi mi incoraggiavano sempre quando mi sentivo giù”, ha affermato l’atleta. “Ora cerco di fare lo stesso per i più giovani. È qualcosa che ci tramandiamo”.

“Come membro di questa grande squadra, sento di potermi fare avanti quando la squadra ha bisogno di me”, ha aggiunto Qiu.

– Foto Xinhua –

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