Cina: le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici superano i 21 mln di unità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina hanno continuato a espandersi rapidamente, con il numero totale di punti di ricarica che ha raggiunto 21,01 milioni entro la fine di febbraio 2026, in aumento del 47,8% rispetto allo scorso anno, come reso noto dalla National Energy Administration.

Di questo totale, le infrastrutture di ricarica pubbliche ammontavano a 4,834 milioni, con un aumento del 28,8% rispetto a un anno prima.

Le infrastrutture di ricarica private totalizzavano 16,176 milioni di unità entro la fine del mese scorso, con un balzo del 54,6% su base annua, a testimonianza della forte crescita della domanda di ricarica residenziale.

I dati, provenienti dalla piattaforma nazionale di monitoraggio e servizio delle infrastrutture di ricarica, evidenziano la continua espansione della rete di supporto cinese per gli EV parallelamente a un’impennata delle vendite di EV.

Nel 2025, il settore cinese degli EV ha registrato un’accelerazione della crescita, con produzione e vendite che hanno totalizzato rispettivamente 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, in aumento rispettivamente del 29% e del 28,2% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Nell’ottobre 2025, la Cina ha presentato un piano d’azione triennale per migliorare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici del Paese, con l’obiettivo di istituire una rete nazionale di 28 milioni di infrastrutture di ricarica, con una capacità di ricarica pubblica superiore a 300 milioni di kilowatt entro la fine del 2027.

(ITALPRESS).