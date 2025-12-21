HAILAR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cittadini consumano spiedini di carne durante la cerimonia di apertura della 21esima Fiera Nadam del Ghiaccio e della Neve della Regione Autonoma della Mongolia Interna, nel distretto di Hailar della città di Hulun Buir, nel nord della Cina, 21 dicembre 2025. La fiera Nadam è iniziata qui domenica, attirando turisti dalla Cina e dall’estero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).