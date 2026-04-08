Cina: le gemme verdi del Gobi, le angurie di Xisha coltivate a Zhongwei (3)

ZHONGWEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’agricoltrice mostra delle piantine di angurie Xisha nella cittadina di Xingren, nel distretto di Shapotou, città di Zhongwei, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, il 6 aprile 2026. L’anguria Xisha è una varietà coltivata su terreno sabbioso coperto da ghiaia e pietrisco. È nota per le grandi dimensioni, la polpa croccante e succosa e l’elevato grado di dolcezza. Questo frutto è spesso definito la “gemma verde del deserto del Gobi” per il suo grande valore economico. Quest’anno la città di Zhongwei, uno dei principali produttori di questa varietà, prevede di coltivarla su 420.000 mu (28.000 ettari) di terreno.

-Foto Xinhua-

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