Cina: le foto della tradizionale Fiera del Quyi di Majie (3)

(260301) -- BAOFENG, March 1, 2026 (Xinhua) -- Folk artists perform during the Majie Quyi Fair at Majie Village of Baofeng County, central China's Henan Province, March 1, 2026. The annual Majie Quyi Fair, a grand feast for Quyi fans, was staged as scheduled here on Sunday, as part of the ongoing Chinese New Year celebrations. Quyi refers to a school of traditional Chinese folk arts in narrative and singing forms, including ballad singing, comic dialogues, clapper talk and crosstalk, still popular among the Chinese people. The Majie Quyi Fair, well attended despite the bad weather, boasts a history of over 700 years, and was inscribed in the first national intangible cultural heritage list in 2006. (Xinhua/Li Jianan)

BAOFENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti folkloristici si esibiscono durante la Fiera del Quyi nel villaggio di Majie della contea di Baofeng, nella provincia centrale cinese dello Henan, l’1 marzo 2026. Questa fiera annuale, una grande festa per gli appassionati di Quyi, si è tenuta domenica, nell’ambito delle celebrazioni in corso della Festa di primavera. Il Quyi si riferisce a una scuola delle arti popolari tradizionali cinesi in forme narrative e cantate. La Fiera del Quyi di Majie, molto partecipata nonostante il maltempo, vanta una storia di oltre 700 anni, ed è stata iscritta nel primo elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale nel 2006.

