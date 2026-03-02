Cina: le foto della tradizionale Fiera del Quyi di Majie (1)

BAOFENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone mostra una veduta della Fiera del Quyi nel villaggio di Majie della contea di Baofeng, nella provincia centrale cinese dello Henan, l’1 marzo 2026. Questa fiera annuale, una grande festa per gli appassionati di Quyi, si è tenuta domenica, nell’ambito delle celebrazioni in corso della Festa di primavera. Il Quyi si riferisce a una scuola delle arti popolari tradizionali cinesi in forme narrative e cantate. La Fiera del Quyi di Majie, molto partecipata nonostante il maltempo, vanta una storia di oltre 700 anni, ed è stata iscritta nel primo elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale nel 2006.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).