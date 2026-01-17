Cina: le dirette streaming di gruppo innovano la danza classica (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle attrici si esibiscono durante una diretta streaming a Xi’an, nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, il 15 gennaio 2026. Presso la Compagnia provinciale di canto e danza dello Shaanxi, la “diretta streaming di gruppo” – un nuovo formato che prevede dirette dal vivo con più artisti – sta diventando un approccio innovativo per le compagnie artistiche professionali, che esplorano così un “secondo palcoscenico” online e promuovono l’espressione innovativa della cultura tradizionale. Gli artisti sono incoraggiati a partecipare, nel tempo libero, alla creazione, alle prove, alle esibizioni e alle operazioni delle dirette streaming, proseguendo al contempo gli spettacoli offline, con compensi legati a incentivi basati sulle performance. Le dirette della compagnia hanno raggiunto, in una singola sessione, oltre 5 milioni di visualizzazioni, con le dirette streaming di gruppo che hanno contribuito a un aumento di circa il 10% degli incassi del box office offline. L’eleganza della musica e della danza classiche sta riscuotendo un interesse crescente tra il pubblico più giovane.

