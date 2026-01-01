PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni studenti partecipano a una gara in cui far rotolare pneumatici in un asilo del distretto di Wuxing, nella città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 31 dicembre 2025. In tutta la Cina si sono svolte varie attività per celebrare il nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]