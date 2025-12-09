Cina: lavori e ricerche della Tsinghua University in mostra presso sede Onu (2)

NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori mostrano delle cartoline con elementi di Dunhuang durante una mostra in cui sono esposti le ricerche e i lavori di design della Tsinghua University ispirati all’antica arte di Dunhuang presso la sede delle Nazioni Unite a New York, l’8 dicembre 2025. Oltre 80 opere sono esposte nella mostra, dai primi maestri come Pang Xunqin, Chang Sha’na, Chen Hanmin e Liu Jude, fino a nuove creazioni di studenti ed ex allievi di Tsinghua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).