Cina: l’arrivo della primavera alimenta il turismo (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 21 marzo 2026 mostra persone che si divertono tra i fiori in piena fioritura in un’area panoramica della cittadina di Nanma, nella città di Dongyang, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Con l’arrivo della primavera in tutta la Cina, le persone escono all’aperto per godersi la natura.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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