Cina: l’arrivo della primavera alimenta il turismo (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina si diverte su un’altalena nel villaggio di Shangwengshao, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 21 marzo 2026. Con l’arrivo della primavera in tutta la Cina, le persone escono all’aperto per godersi la natura.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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