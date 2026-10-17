Cina: Lanxi, banchetto accoglie oltre 500 anziani per Festa del doppio nove (1)

LANXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni anziani partecipano a un banchetto con lunghe tavolate nel villaggio di Yanggang, a Lanxi, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, il 15 ottobre 2026.
Finanziato da persone generose, il banchetto ha riunito oltre 500 persone dai 60 anni in su per celebrare l’imminente Festa del doppio nove. Celebrata il nono giorno del nono mese del calendario lunare, questa ricorrenza in Cina rappresenta un’occasione per prendersi cura degli anziani e rivolgere loro i migliori auguri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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