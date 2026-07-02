JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo Long March-4B con a bordo il satellite Haiyang-2E decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 2 luglio 2026. La Cina ha inviato oggi in orbita un nuovo satellite per l’osservazione marina dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]