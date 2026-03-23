HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo Smart Dragon-3, che trasporta il gruppo di satelliti CentiSpace 02, decolla dal mare vicino alla città di Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 22 marzo 2026. Il razzo è decollato ieri, inviando il gruppo di satelliti nell’orbita prevista. Il decollo è avvenuto alle 23:49, ora di Pechino. La missione di lancio offshore è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan.

-Foto Xinhua-

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