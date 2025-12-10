Cina: lanciato in orbita satellite Shiyan-22 dal Sichuan

XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 9 dicembre 2025, un razzo vettore Long March-3B, che trasportava il satellite Shiyan-22, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il satellite è stato lanciato martedì alle 23:08 (ora di Pechino) ed è entrato nell’orbita prevista come da programma. Supporterà principalmente servizi quali comunicazioni satellitari, trasmissione dati e trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre a condurre validazioni e test tecnici inerenti

