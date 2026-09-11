Cina: lanciati nuovi gruppi di satelliti per il telerilevamento

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato ieri due nuovi gruppi di satelliti per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

I satelliti dei gruppi Yaogan-53 e Yaogan-56 sono stati lanciati alle 17:00, ora di Pechino, a bordo di un razzo vettore Long March-4B e sono entrati con successo nelle orbite prestabilite.

Sono utilizzati principalmente per esperimenti scientifici, rilevamenti del territorio e delle risorse, stime della resa dei raccolti e prevenzione e mitigazione dei disastri.

Il lancio ha segnato la 666esima missione dei razzi vettori Long March.

(ITALPRESS).