Cina: lanciati nuovi gruppi di satelliti per il telerilevamento

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato ieri due nuovi gruppi di satelliti per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.
I satelliti dei gruppi Yaogan-53 e Yaogan-56 sono stati lanciati alle 17:00, ora di Pechino, a bordo di un razzo vettore Long March-4B e sono entrati con successo nelle orbite prestabilite.
Sono utilizzati principalmente per esperimenti scientifici, rilevamenti del territorio e delle risorse, stime della resa dei raccolti e prevenzione e mitigazione dei disastri.
Il lancio ha segnato la 666esima missione dei razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
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