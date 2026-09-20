Cina: lanciati con successo nove satelliti con razzo Lijian-1 Y18

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-1 Y18 con a bordo nove satelliti decolla dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 20 settembre 2026. La Cina ha lanciato con successo nello spazio nove satelliti dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng alle 12:03 di oggi (ora di Pechino). I satelliti sono stati trasportati da un razzo vettore Lijian-1 Y18 e sono entrati nelle orbite previste. La missione di lancio si è conclusa con pieno successo.

-Foto Xinhua-

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